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Рома минимально обыграла Болонью

18 февраля 23:32 11 Читати українською
Рома минимально обыграла Болонью
Радость Коларова и Джеко / Твиттер ФК Рома

В заключительном матче 24 тура Серии А Рома победила Болонью. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Рома – Болонья – 2:1

Голы: Коларов, 54, (пен), Фасио, 73 – Сансоне, 84

Болонья активнее начала матч, поскольку Рома вышла на поле не собранной. Болонке имели целых пять острых моментов за первую половину и острый - удар Роберто Сориано в перекладину. А вот в начале второго тайма Коларов вывел "волков" вперед ударом с пенальти. А после подачи углового и скидки Де Росси Фасио удвоил преимущество Ромы. Сансоне в конце матча один гол сократил, но Болонье не хватило времени на большее.

Благодаря этой победе Рома набрала 41 пункт, обогнала Аталанту и поднялась на пятую позицию, а Болонья с 18 очками осталась на 18 строчке.

Италия24 турОлимпико (Рим)

Рома - Болонья: Понедельник 18 февраля 2019

Рома
Матч окончен
2 : 1
Болонья
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Болонья Болонья Рома Рома Италия Рома - Болонья
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