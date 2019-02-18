Далянь Ифан официально объявил о подписании Гамшика

Эпопея с переходом словацкого хавбека Марека Гамшика в китайский Далянь Ифан завершена.

Далянь Ифань обнародовал на на своем официальном сайте информацию о подписании экс-капитана Наполи Марека Гамшика.

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По информации СМИ, контракт подписан на 3 года, а Наполи получил за своего экс-лидера около 20 млн евро.

31-летний хавбек будет зарабатывать в Китае 9 млн евро за сезон.

Гамшик выступал за неаполитанский клуб с 2007 года. За это время он успел стать рекордсменом команды по количеству матчей (520) и голов (121).

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