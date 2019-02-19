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Кубок Англии: Манчестер Юнайтед сыграет с Вулверхэмптоном, Манчестер Сити поедет в Суонси

00:30 13 Читати українською
Кубок Англии: Манчестер Юнайтед сыграет с Вулверхэмптоном, Манчестер Сити поедет в Суонси
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Манчестер Юнайтед сыграет на выезде с Вулверхэмптоном, тогда как Манчестер Сити встретится со Суонси.

Футбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Суонси – Манчестер Сити

Уотфорд – Кристал Пелас

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Миллуолл – Брайтон

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