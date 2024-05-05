В 31-м туре второго по силе дивизиона Польши Лехия дома разбила Тиху (3:0). Смотрите видео голов украинцев в этой новости на "Футбол 24".

Польша, Дивизион 1, 31-й тур

Лехия – Тихи – 3:0

Голы: Сезоненко, 13, Желизко, 45, Хлань, 86

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Гданьская Лехия одержала очередную победу в Дивизионе 1 и вплотную приблизилась к выходу в Экстраклясу. Приятно, что творцами этого в очередной раз стали украинцы. Иван Желизко забил фантастический гол "в раздевалку" со штрафного, а Максим Хлань в конце встречи эффектным ударом пяткой завершил разгром.

Лехия набрала 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. Ее ближайший преследователь – гдынская Арка – отстает на 3 пункта. У Катовице 53 балла. В Экстраклясу по итогам сезона напрямую проходят две первые команды.

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