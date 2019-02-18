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Клопп: Мы знаем, что для наших болельщиков АПЛ важнее, чем Лига чемпионов

18 февраля 23:29 23 Читати українською
Клопп: Мы знаем, что для наших болельщиков АПЛ важнее, чем Лига чемпионов
Юрген Клопп / BBC Sport

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

"Для наших болельщиков важнее АПЛ, это очевидно. Но сейчас мы будем играть матч Лиги чемпионов и все ожидают лучшей игры в нашем исполнении.

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Это очень важный шаг в Лиге чемпионов. Надо быть не только участником этого турнира, люди ожидают, что мы способны победить Баварию. Надо доказать это", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
20
час
:
39
мин
Бавария
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