Главный тренер Интера Симоне Индзаги не скрывает, что клуб оформил два перехода еще до открытия трансферного окна.

Инсайдеры в течение нескольких месяцев убеждают, что Интер подписал Мехди Тареми и Пётра Зелиньски. Оба футболиста подписали с Интером предварительные контракты и летом придут в статусе свободных агентов.

"Клуб заслуживает комплиментов за трансферы Тареми и Зелиньски. Мехди – важный игрок с большим опытом в Лиге чемпионов. В следующем сезоне нам нужен более широкий состав. Я уже сообщил Интеру, что хочу сохранить всех футболистов. В частности, Арнаутовича и Санчеса. Они играли не так много, но всегда приносили пользу в нужный момент", – сказал после игры с Сассуоло Индзаги.

Интер проиграл лишь второй раз за сезон, чемпионов снова наказала предпоследняя команда Серии А

Если желание тренера выполнят, то Интер в следующем сезоне будет иметь пять форвардов: Лаутаро, Тюрам, Арнаутович, Санчес и Тареми. У иранца истекает контракт с Порту, а Зелиньски отказался продолжать сотрудничество с Наполи.

Ответственный за эти трансферы – Беппе Маротта. Он мастер подписывать свободных агентов. Маротта годами комплектовал состав Ювентуса, а теперь без отступных приглашает топ-игроков в Интер. Он привел Тюрама, Мхитаряна, Онана и Чалханоглу, которые стали лидерами, а также Санчеса и Клаасена.

Интер стал чемпионом Италии, добавив вторую звезду на эмблему. В следующем сезоне "нерадзурри" будут играть в Лиге чемпионов, после чего поедут в США на Клубный чемпионат мира-2025.