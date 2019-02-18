Манчестер Юнайтед победил Челси и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Погба оформил гол+пас

Манчестер Юнайтед благодаря голам Андаре Эрреры и Поля Погба уверенно переиграл Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии 2018/2019, 1/8 финала

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Эррера, 31, Погба, 45

Первая половина дебютного тайма оказалась развёселой, ведь команды устроили качели, поочерёдно перехватывая инициативу и создавая неплохие моменты. На старте острее были гости, которые зажали лондонцев и могли выйти вперёд уже на 4-й минуте – это Лукаку после передачи с левого края пробил выше ворот. Челси ответил дуплетом: на 11-й минуте Ромеро вытащил прямой удар Луиса со штрафного и взял добивание Педро, а на 12-й Азар обыгрался с партнером и выстрелил метров с 20-ти рядом с дальней штангой.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Два прекрасных момента "аристократов" в первом тайме запорол Игуаин: на 17-й минуте он неудачно обработал мяч при выходе один на один с Ромеро, а на 19-й замкнул подачу с правого фланга ударом головой мимо ворот. МЮ тут же ответил неплохим штрафным в исполнении Решфорда – мяч с отскоком прилетел прямо в руки Кепе. После этого игра перешла в позиционную фазу, хотя на 25-й минуте гости могли выйти вперёд благодаря катастрофическому приёму паса Ариззабалагой перед собственными воротами – в последний момент голкипер успел выбить сферу.

Челси – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии – как это было

На 31-й минуте Манчестер Юнайтед неожиданно забил. Погба получил мяч на левом фланге, качнул защитника и подал на линию вратарской, откуда Эррера головой пробил в противоход Кепе – 0:1. Челси сразу же перехватил инициативу и провёл несколько опасных атак, однако завершить их остротой удалось только раз – и это было случайностью. На 35-й минуте Педро подал с правого фланга, а мяч едва не залетел под дальнюю штангу. На 40-х минутах команды немного притормозили, но на 45-й МЮ неожиданно забил второй мяч: Решфорд получил передачу на ход по правому флангу от Погба и подал в штрафную, а Поль взял и замкнул в ближний угол – 0:2. Шок.

На второй тайм команда Маурицио Сарри вышла заведённой, но могла пропустить третий гол уже на 50-й минуте, когда Решфорд выскочил в контратаку после углового, обыграл двух защитников и с левого края штрафной покатил под удар партнёру – в последний момент защитники хозяев спасли ситуацию. На 56-й шанс отличиться получили "аристократы": Канте прошел вдоль штрафной и выкатил на Педро, которому оставалось обойти Ромеро и забить в пустые ворота – Люк Шоу в героическом подкате ценой ребра Ромеро выбил сферу из-под ног испанца. На 64-й лондонцев мог вернуть в игру Эден Азар, который после вбрасывания аута ворвался на правый край штрафной и пробил, но мяч рикошетом пролетел над воротами.

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После этого Манчестер Юнайтед перевёл матч в позиционную фазу, на давая сопернику создать хотя бы один интересный момент. Сарри прогнозируемо выпустил на поле Виллиана и Баркли, а потом ещё и Дзаппакосту, но эти замены не помогали. Стандарты у хозяев также не шли – так, Виллиан на 71-й минуте прямым ударом со штрафного отправил мяч на трибуны. Манкунианцы здорово действовали от обороны и уверенно парировали все атаки "пенсионеров.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Манчестер Юнайтед, который вышел в четвертьфинал Кубка Англии.