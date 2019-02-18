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Зидан озвучил 2 условия, при которых может возглавить Челси – у француза высокие запросы

15:01 319 Читати українською
Зидан озвучил 2 условия, при которых может возглавить Челси – у француза высокие запросы
Эден Азар и Зинедин Зидан / Фотоколлаж Marca

Французский специалист Зинедин Зидан серьезно рассматривает возможность стать главным тренером Челси.

Руководство лондонского клуба намерено реанимировать команду, пригласив Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает dailymail.

Трансфер Азара в Реал зависит от Неймара, – The Times

По информации издания, французский специалист не против такой перспективы, но выдвинул встречные требования.

Зизу хочет получить 200 млн фунтов на усиление состава "синих", а также настаивает на сохранении в команде хавбека Эдена Азара, который якобы стремится перейти в мадридский Реал.

Похоже, нынешний наставник Челси Маурицио Сарри недолго задержится в клубе, ведь его подопечные после 26-ти туров АПЛ занимают лишь 6-ю строчку турнирной таблицы.

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Англия Эден Азар Эден Азар Челси Челси Зинедин Зидан Зинедин Зидан Маурицио Сарри Маурицио Сарри Трансферы Челси
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