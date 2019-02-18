ПАОК без Шахова и Хачериди разбил Смирнис – команда украинцев уверенно идет к чемпионству

В 21 туре чемпионата Греции Смирнис дома разгромно проиграл ПАОКу (1:5).

Греция, Суперлига, 21 тур

Смирнис – ПАОК – 1:5

Голы: Дурсо, 64 – Пелкас, 4, Оливейра, 9, Бисесвар, 33, Свидерски, 78, Энрике, 89

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В 21 туре чемпионата Греции Смирнис дома принимал ПАОК. Украинский хавбек Евгений Шахов остался на скамейке для зпасних, а защитник Евгений Хачериди уже традиционно не попал в заявку на матч.

Гости начали матч активно, уже на 33 минуте счет был 3:0 в пользу ПАОКа. Во втором тайме хозяева отыграли один гол, но впоследствии пропустили еще дважды. В итоге победа команды украинцев – 5:1.

За 9 туров до окончания чемпионата Греции ПАОК уверенно опережает ближайшего преследователя Олимпиакос на 9 очков. В этом сезоне команда Шахова и Хачериди еще не проигрывала в чемпионате.