Лига чемпионов

Киевское Динамо с боем переиграло АЗ и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов – видео голов и обзор матча 3-го раунда.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал победу над алкмаарцами и выход в следующий этап соревнований. Наставник АЗ Арне Слот тоже пообщался с прессой после поражения.

В свою очередь Гент в нервном поединке одолел венский Рапид – Яремчук и Ко вышли на Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тем временем ПАОК неожиданно обыграл Бенфику и сыграет с Краснодаром.

Украинцы за рубежом

Защитник Богдан Михайличенко в эпицентре вспышки COVID-19 – Андерлехт сообщил о пяти случаях заражения в первой команде. В Кубке английской лиги Андрей Ярмоленко ассистом помог Вест Хэму разгромить Чарльтон, Астон Вилла вырвала победу у Бертона.

Зато Андрей Лунин удержал ворота на замке во время феерии в таинственном спарринге Реала с покером Бензема и сверхмощным таймом с 6-ю голами.

Трансферы

Итальянский Наполи принял от Ромы 25 млн евро за Милика – трансфер поляка откроет путь Джеко в Ювентус. Ветеран Артуро Видаль попрощался с игроками Барселоны и забрал вещи с базы – вскоре хавбек присоединится к Интеру.

Форвард Луис Суарес не сможет перейти в Ювентус из-за бюрократии и рискует просидеть год без игровой практики – Барселона хочет наказать игрока за жадность.

Английский Вест Бромвич объявил о подписании легенды Челси Ивановича. Тем временем Данди Юнайтед подписал опытного хавбека Адама, выступавшего за Ливерпуль.