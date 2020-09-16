Кубок английской лиги, 1/32 финала

Вест Хэм – Чарльтон – 3:0

Голы: Алле, 22, 26, Андерсон, 80

Ньюкасл – Блэкберн – 1:0

Гол: Фрейзер, 35

Бертон – Астон Вилла – 1:3

Голы: Дэниэл, 2 – Уоткинс, 39, Грилиш, 88, Дэвис, 90+2

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0 (пен. 11:10)

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Форвард Вест Хэма Себастьян Алле уже в первой половине встречи снял вопрос о победителе поединка, отличившись дублем. Перед финальным свистком Андерсон голом добил Чарльтон. Стоит отметить, что весь поединок в составе лондонцев провел вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, ассистировал во время второго забитого мяча.

Ньюкасл минимально обыграл Блэкберн благодаря голу Райана Фрейзера на 35-й минуте.

Бертон неожиданно открыл счет на старте поединка против Астон Виллы, но именитым гостям еще до перерыва удалось выровнять положение. Вырвать победу смогли именно представители АПЛ, перед финальным свистком гости еще дважды отличились в воротах соперника.

Борнмут и Кристал Пэлас не смогли определить сильнейшего за основное время встречи и перевели игру в серию послематчевых пенальти. В футбольной лотерее более меткими оказались игроки Борнмута.

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