Сегодня чилиец посетил тренировочную базу "блаугранас", чтобы попрощаться с одноклубниками и забрать свои вещи, утверждает Marca.

Суарес рискует просидеть год без игровой практики – Барселона хочет наказать игрока за жадность

Вчера представители Видаля, Интер и Барселона согласовали последние детали перехода. Вскоре 33-летний хавбек вылетит в Милан, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с "нерадзурри". Ранее сообщалось, что Барселона отпустит игрока бесплатно за год до конца контракта.

Напомним, Видаль защищал цвета Барселоны с лета 2018-го – провел 96 матчей, в которых отметился 11 голами и 10 ассистами.

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