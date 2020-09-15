Видаль попрощался с игроками Барселоны и забрал вещи с базы – вскоре хавбек присоединится к Интеру
Полузащитник Артуро Видаль проводит последние мгновения в статусе игрока Барселоны.
Сегодня чилиец посетил тренировочную базу "блаугранас", чтобы попрощаться с одноклубниками и забрать свои вещи, утверждает Marca.
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Вчера представители Видаля, Интер и Барселона согласовали последние детали перехода. Вскоре 33-летний хавбек вылетит в Милан, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с "нерадзурри". Ранее сообщалось, что Барселона отпустит игрока бесплатно за год до конца контракта.
Напомним, Видаль защищал цвета Барселоны с лета 2018-го – провел 96 матчей, в которых отметился 11 голами и 10 ассистами.
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