Ліга чемпіонів

Київське Динамо з боєм переграло АЗ і вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – відео голів та огляд матчу 3-го раунду.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував перемогу над алкмаарцями та вихід до наступного етапу змагань. Керманич АЗ Арне Слот теж поспілкувався із пресою після поразки.

Натомість Гент у нервовому поєдинку здолав Рапід Відень – Яремчук і Ко вийшли на Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Тим часом ПАОК несподівано обіграв Бенфіку та зіграє з Краснодаром.

Українці за кордоном

Оборонець Богдан Михайліченко в епіцентрі спалаху COVID-19 – Андерлехт повідомив про п'ять випадків зараження в першій команді. У Кубку англійської ліги Андрій Ярмоленко асистом допоміг Вест Хему розгромити Чарльтон, Астон Вілла вирвала перемогу в Бертона.

Натомість Андрій Лунін втримав ворота на замку під час феєрії в таємничому спарингу Реала з покером Бензема і надпотужним таймом із 6-ма голами.

Трансфери

Італійський Наполі прийняв від Роми 25 млн євро за Міліка – трансфер поляка відкриє шлях Джеко в Ювентус. Ветеран Артуро Відаль попрощався з гравцями Барселони і забрав речі з бази – незабаром хавбек приєднається до Інтера.

Форвард Луїс Суарес не зможе перейти у Ювентус через бюрократію і ризикує просидіти рік без ігрової практики – Барселона хоче покарати гравця за жадібність.

Англійський Вест Бромвіч оголосив про підписання легенди Челсі Івановіча. Тим часом Данді Юнайтед підписав досвідченого хавбека Адама, який виступав за Ліверпуль.