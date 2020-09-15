"Была очень тактическая игра с обеих сторон. АЗ этой тактикой дальних передач почти выиграл свой чемпионат – не забывайте об этом. Они выманивают соперника и забрасывают за спины защитникам. Мы очень хорошо перекрыли их сильные стороны, перекрыли зоны, в которые они хотели пасовать, не позволяли закидывать нам за спину. В первом тайме не дали им ничего создать.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпения. Было понятно, что АЗ будет лезть вперед, а у нас появится пространство для контратак. Так и произошло. Очень благодарен футболистам за невероятную самоотдачу и качественную игру. Родригеса в перерыве нужно было менять, но я поверил в него, а он отблагодарил забитым голом.

Забарный сегодня очень хорошо сыграл. Я доверяю молодым, а они создают конкуренцию, оправдывают доверие. Не забывайте о Миколенко. Он сыграл не на своей позиции, но выглядел великолепно. Да и вообще не очень справедливо кого-то выделять – вся команда сыграла супер. Мы еще только создаем команду, находимся в поиске своего пути. Еще нужно время. Не стоит сравнивать эту команду с Динамо 90-х, которое играло против Реала.

Гент или Рапид? Мы сейчас думаем о следующей игре, о плей-офф Лиги чемпионов еще не думаем", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Динамо с боем переиграло АЗ и вышло в плей-офф квалификации ЛЧ – победа имени Луческу, Жерсона и Шапаренко