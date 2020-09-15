Наполи и Рома могут начать круговорот форвардов среди грандов Серии А.

"Партенопейцы" приняли предложение римлян за Аркадиуша Милика в размере 25 млн евро, информирует

Sky Sport Italy.

Рома готова приобрести экс-игрока Шахтера

Сам поляк еще не дал своего согласия на переезд в столицу Италии. Если Милик договорится с Ромой, то "волки" смогут отпустить Эдина Джеко в Ювентус. Паулу Фонсека не хотел терять лидера атаки римлян, пока ему не подпишут достойную замену.

К слову, в прошлом сезоне Милик сыграл в 35 матчах, отметился 14 голами. Статистика Джеко – 19 точных ударов в 43 поединках.

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