Наполи принял от Ромы 25 млн евро за Милика – трансфер поляка откроет путь Джеко в Ювентус, – Sky Sport Italy
10:31 - Читати українською
Наполи и Рома могут начать круговорот форвардов среди грандов Серии А.
"Партенопейцы" приняли предложение римлян за Аркадиуша Милика в размере 25 млн евро, информирует
Sky Sport Italy.
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Сам поляк еще не дал своего согласия на переезд в столицу Италии. Если Милик договорится с Ромой, то "волки" смогут отпустить Эдина Джеко в Ювентус. Паулу Фонсека не хотел терять лидера атаки римлян, пока ему не подпишут достойную замену.
К слову, в прошлом сезоне Милик сыграл в 35 матчах, отметился 14 голами. Статистика Джеко – 19 точных ударов в 43 поединках.
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