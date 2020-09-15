Команда Зидана разгромила Хетафе со счетом 6:0, рапортирует Marca. "Сливочные" на своих официальных ресурсах не дали никаких подробностей.

Ювентус добыл сокрушительную победу в дебютном матче Пирло – Роналду забил с передачи новой "жемчужины" туринцев

Андрей Лунин и Тибо Куртуа занимались на предматчевой разминке, но стартовый состав также остался тайной. Известно, что все мячи Реал забил в первом тайме. Карим Бензема оформил покер, еще по голу в активе Рамоса и молодого Серхио Аррибаса.

Напомним, что Реал начнет новый сезон 20 сентября выездом к Реал Сосьедаду в рамках 2 тура Примеры.

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