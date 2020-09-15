Данди Юнайтед подписал экс-игрока Ливерпуля Адама
21:04 - Читати українською
Хавбек Чарли Адам продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.
Чарли Адам вернулся в Данди Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.
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Легендарный игрок АПЛ подписал с новым клубом контракт на два года. Последним местом работы 34-летнего полузащитника был Рединг, который он покинул летом на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Чарли является воспитанником Данди Юнайтед. В АПЛ Адам был известен своими выступлениями за Ливерпуль и Сток Сити.
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