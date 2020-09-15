После жеребьевки Гент выглядел фаворитом противостояния. Однако, неудачный старт сезона для "буйволов" изрядно пошатнул веру в шансы бельгийцев. А вторая за месяц отставка главного тренера, да еще и в канун матча против Рапида плюс на фоне скандала с Яремчуком, стала настоящим шоком. Новый наставник Гента, однако, без проблем вернул украинского форварда в старт, а его соотечественники – Пластун и Безус – начали в запасе.

Гент – Рапид: Яремчук голом приблизил бельгийцев к противостоянию с Динамо

Обе команды на старте поединка действовали осторожно, изредка решаясь на обострение ситуации у ворот соперника. Первый действительно опасный момент возник на 17-й минуте, когда хавбек "зелено-белых" Мург классно бил после индивидуального прохода – рядом со штангой.

Гент ответил еще интереснее. Яремчук вблизи штрафной накрутил защитника, но в шаге от штрафной зоны был сбит другим оппонентом. Наказать за грубость украинец мог почти мгновенно, но после навеса Кумса со стандарта воспитанник Динамо не смог акцентировано пробить головой.

Обмен полумоментами немного расслабил команды. Гент и Рапид минут на 10 сосредоточились на борьбе в центре поля, а опасность у ворот Рофа и Штребингера возникала разве что после стандартов. Однако, на 36-й этот отрезок матча завершился голом. Это "буйвол" Кумс навесил с правого фланга, Яремчук оттянул на себя внимание двух защитников, а Никлас Дорш головой вколотил мяч в дальний угол – 1:0!

Забитый мяч добавил хозяевам сил, и еще до перерыва подопечные Де Декера обязаны были удваивать преимущество. Однако, свои моменты Гент не реализовал. Сначала Кастро-Монтес слишком легко пробил после скидки Яремчука, потом сам украинец ударил мимо ворот, а на 45-й минуте форвард проиграл ближний бой Штребингеру.

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На второй тайм Рапид вышел полон желания отыграться. Почти сразу же момент для Хофманна создал Мург, но австрийский центрбек головой пробил мимо ворот. В свою очередь Кара на 52-й минуте классно развернулся в штрафной, но его выстрел прошел над перекладиной.

Вполне вероятно, давление венцев дало бы свои плоды уже вскоре. Однако, через пять минут после момента Кары медвежью услугу "зелено-белым" оказал Граймль. Юный защитник не разобрался в эпизоде ​​и грубо принял на бедро Чакветадзе (травмированного грузина, в конце концов, заменил Роман Безус) – пенальти. Одиннадцатиметровый взялся бить Яремчук и пробил откровенно неудачно, однако неуверенная игра вратаря позволила украинскому форварду наконец открыть счет забитых мячей в сезоне.

Такое развитие событий окончательно подкосило Рапид. Австрийский гранд по инерции взял мяч под контроль, но к обострениям у ворот Рофа дело доходило редко. В одном из эпизодов Стойкович прострелом попытался найти форвардов Вены – никто из партнеров не откликнулся. А Фунтас после паса из глубины пробил рядом со штангой метров с 20-ти.

Попытался проявить себя и 17-летний нападающий гостей Демир. На 82-й минуте турок с австрийским паспортом неожиданно решился на выстрел с полукруга штрафной, однако Роф, пусть со второй попытки, справился с выстрелом таланта. Мог размочить счет и Фунтас – мяч прошел над девяткой.

Настойчивость Демира таки увенчалась успехом – на 3-й добавленной арбитром минуте юниор классным обводящим ударом подарил надежду австрийцам. А в последней атаке Рапида Граймль мог сполна реабилитироваться, но неудачно пробил головой с убойной позиции.

Итак, неоднозначная победа Гента, что вывела вице-чемпиона Бельгии в плей-офф квалификации ЛЧ. Там соперником "буйволов" станет киевское Динамо. Первый матч сыграют на Геламко Арене 23 сентября.

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