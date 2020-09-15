Луис Суарес в нынешнем сезоне не примеряет форму Ювентуса, сообщает RAC1.

Суарес хочет остаться в Испании – форвард Барселоны склоняется к переезду в Мадрид

Нападающий Барселоны не успевает получить двойное гражданство до 6 октября, соответственно, туринцы не смогут заявить 33-летнего уругвайца на Лигу чемпионов. Несмотря на этот нюанс, Луис все еще обдумывает другие варианты ухода из Барсы.

В прошлом сезоне Ла Лиги Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-. ассистfvb. Уругваец защищает цвета каталонцев с 2014 года, но новоиспеченный тренер каталонцев Рональд Куман не видит места для нападающего в следующем сезоне.

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