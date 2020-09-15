После нервного первого тайма и старта второго Динамо забило мяч после роскошной комбинации на 49-й минуте. Буяльский перехватил пас защитника АЗ и классно отдал на свободного Жерсона Родригеса, а люксембуржец фантастическим ударом под перекладину открыл счет!

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Видео гола Жерсона:

А на 86-й минуте Динамо разыграло образцовую контратаку, на финише которой Родригес и Кендзёра разорвали левый фланг обороны гостей, поляк навесил на линию вратарской, а Николай Шапаренко после неудачной игры кипера головой спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Шапаренко: