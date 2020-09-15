В составе бельгийского Андерлехта обнаружена вспышка заражения коронавирусом. Имена больных не называются.

"После тестов, сделанных в понедельник, 14 сентября, 2 сотрудника спортивного персонала и 3 игрока первой команды оказались зараженными вирусом COVID-19. Они будут помещены в карантин", – говорится в заявлении пресс-службы Андерлехта.

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Отметим, что в составе бельгийского клуба выступает правый защитник сборной Украины Богдан Михайличенко, который только прошлым летом перешел из луганской Зари.

23-летний украинец в нынешнем сезоне уже сыграл за свой новый клуб 4 матча и успел отличиться забитым мячом. Андерлехт в стартовых пяти турах набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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