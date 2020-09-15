Реал не смог скрыть все детали секретного спарринга против Хетафе.

Издание Marca на своем официальном сайте опубликовало состав мадридцев на товарищескую встречу с Хетафе.

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Очевидно, украинских болельщиков интересует судьба Андрея Лунина. В первой половине игры ворота Реала защищал Куртуа. Голкипер справился с задачей на отлично, а его партнеры отгрузили сопернику 6 мячей.

После перерыва наставник мадридцев Зинедин Зидан полностью сменил состав и доверил место в воротах Лунину. Голкипер сборной Украины не подвел тренера и справился со всеми ударами соперника, в отличие от атакующего звена Реала, которое голов во втором тайме не забивало.

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