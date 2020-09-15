Защитник Бранислав Иванович подписал контракт с Вест Бромвичем, сообщает официальный сайт клуба.

Дубль Варди в видеообзоре матча Вест Бромвич – Лестер – 0:3

Соглашение о сотрудничестве серба с новой командой рассчитано на один год. Последним клубом 36-летнего Бранислава был Зенит, который он покинул на правах свободного агента.

Иванович уже имеет колоссальный опыт выступлений в АПЛ, в 2008-2017 годах он защищал цвета Челси. В прошлом сезоне РПЛ игрок провел 25 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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