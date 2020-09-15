Главный тренер АЗ Арне Слот ответил на вопросы журналистов после вылета от Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

"Почему настолько разные таймы? Главная причина – быстрый гол хозяев в начале второго тайма. После этого Динамо село ниже, мы были вынуждены раскрываться, появлялись зоны, которыми соперник пользовался. Это очень повлияло на ход встречи.

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В первом тайме мы доминировали, создали больше моментов, но не забили. Нужно реализовывать свои шансы, чтобы побеждать таких соперников. Также большой нашей проблемой стали потери мяча в непосредственной близости от ворот.

Сегодня Динамо сыграло против нас довольно сильно. Возможно, в следующем раунде против Гента им будет легче. А оценивать перспективы Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов трудно", – сказал Слот на послематчевой пресс-конференции.

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