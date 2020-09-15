Встречу без зрителей принял НСК Олимпийский. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – АЗ на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Победитель этой пары сыграет против Гента, за который выступают 3 игрока сборной Украины, или венского Рапида, которые сойдутся в очной дуэли. Ранее Динамо и АЗ встречались лишь дважды, причем в рамках Лиги Европы. Оба раза сильнее оказались украинцы. После победы в Суперкубке Украины и 4 набранных очков за 2 тура в УПЛ Луческу ждал камбэк в ЛЧ, где до этого он возглавлял Шахтер.

Динамо – АЗ: онлайн-трансляция матча ЛЧ (видео)

Агрессивнее начали гости. Более 70% контроля мяча в пользу АЗ, грубые фолы против Шапаренко и Супряги в центре поля, нервные действия динамовцев на левом фланге обороны, где опять вынужденно вышел Караваев. Только одна попытка удара на две команды за 10 минут. Это Буяльский заблокировал отчаянный удар Копмайнерса метров с 35. А вот на 13-й было уже очень опасно. Подача Гудмундссона с левого фланга могла завершиться голом, но Вейндал не подстроился под удар с пределов вратарской. Буяльский жестко выставил ногу, отпустив мяч в атаке. Желтая вроде и заслуженная, но раньше же израильский судья прощал аналогичные грубости игроков АЗ.

Динамо – АЗ – видео гола

Очень брутально сыграл Жерсон в центре поля. Здесь уже повезло, что только желтая. Наступил лидер сборной Люксембурга на ногу сопернику. Ну, это уже побоище, а не футбол. Летают ноги по полю. Жесткий фол против динамовца – без желтой. "Е**ны, ку**а, пед*л", – тотально матерный крик Кендзеры слышно на весь стадион. Сидорчук очень опасно играл против соперника в штрафной. Судья не назначил пенальти, и это больше похоже на правду. Забивает Боаду после прострела Гудмундссона. Везет Динамо, что перед пасом исландца снаряд полностью вышел за пределы поля. Гол отменен.

Стенгс просто взял и изрубил Караваева в центре поля. За этот "топорик" первая желтая в пассиве АЗ. Шапаренко, словно в регби, на линии штрафной остановил соперника. Еще немного и можно было пенальти привезти, но все четко – показывает арбитр. В который раз гости просят пенальти. Боаду на грани входа во вратарскую заблаговременно подкашивал ноги, но в Миколенко и Караваеву хватило выдержки, так что свисток молчит. Боаду получает море пространства, Забарный отчаянным рывком заставляет пробить очень неудачно. АЗ в разы интереснее, Динамо просто не существует в атаке, где до Супряги и Буяльского мяч почти не доводят. Оба не сделали и 10 касаний к круглому за 40 минут.

Свой единственный момент Динамо создало уже на последней секунде основного времени первого тайма. Зато какой! Роскошная диагональ Шапаренко на правый фланг. Кендзера тоже классно в темп переводит в центр штрафной, однако Буяльский пробивает прямо в голову Влаара. Полный ужас команды Луческу до перерыва: 1:5 по ударам, хотя фолов втрое больше у соперника. Хорошо, что и гости не впечатляют исполнительским классом: лишь 1:0 по ударам в створ в пользу АЗ.

Стенгс очень остро прошел вначале второго тайма, но не попал ударом из-за пределов штрафной. В ответ Киев забил с первого своего прицельного удара. Караваев и Шапаренко неплохо начали атаку слева, Супряга зацепился за мяч, но потерял. Но здесь Буяльский резко сыграл на перехвате, после чего вовремя отдал на Жерсона – расстрел почти с 11-метровой отметки! Моменты у киевлян немногочисленные, но качественные. Как же круто сыграл Супряга на 60 минуте. Взял на себя инициативу, на технике пролез сквозь двух соперников и довольно хитро подсекал мяч над вратарем – только сейв крайне надежного Бизота спас АЗ!

Дрейф сразу же после выхода на замену выиграл борьбу на втором этаже у Забарного, который очень четко играет как для 18-летнего защитника, однако удар не самого лучшего качества вышел. Первый угловой Динамо заработало только на 72 минуте, неудачная подача Де Пены. Вербич вышел вместо Супряги на 74-й. АЗ снова и снова кричит: "Пенальти!" Судья не верит. Это Идриси пробил, Де Пена заблокировал. Если снаряд и попал в руку, то Карлос, отворачивавшийся в сторону ворот, отнюдь не виноват. Буяльский не смог переиграть Бизота в ближнем бою, а затем спиной к воротам с отчаяния выполнил удар пяткой, не имевший никаких шансов залететь. Виталия сразу же заменил Андриевский.

Де Пена замедлил с решением. Можно было через пас разыграть, а решил уругваец пробить издали – вратарь со второй попытки зафиксировал круглого. Шапаренко сегодня лишь ценой фола и отложенной желтой остановить. Арбитр дает продолжить игру. Де Пена разогнал атаку, получил пас от Вербичии выстрелил над перекладиной. Андриевский сыграл на подборе в центре поля. Сидорчук разогнал атаку пасом. Жерсон бросил на ход Кендзере. Вратарь пролетел, только слегка задев круглого, так что Шапаренко головой добивал в пустые ворота. А это уже Бущан парировал в перекладину удар в упор, Забарный неуклюже подбил снаряд, но АЗ не попадает даже с метра.