Каталонский клуб готов год продержать ветерана на трибунах, если тот не найдет новую команду в текущее межсезонье, информирует ESPN.

Суарес хочет остаться в Испании – форвард Барселоны склоняется к переезду в Мадрид

Контракт Суареса с Барселоной рассчитан до следующего лета, но Рональд Куман сразу дал понять, что 33-летний уругваец ему не нужен. "Блаугранас" надеялись отпустить нападающего в любой другой клуб даром, чтобы избавиться от его зарплаты. Впрочем, игрок потребовал получить все 14 млн евро, которые оставались ему за последний сезон контракта. Барселона может заплатить опальной звезде, но на поле в сине-гранатовой футболке выходить он не будет.

Добавим, что главным претендентом на Суареса считался Ювентус. Сейчас форвард тренируется индивидуально и в заявку Барселоны на товарищеские матчи не попадает.

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