Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

ПАОК – Бенфика – 2:1

Голы: Януллис, 63, Живкович, 75 – Силва, 90+4

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Фаворитом встречи букмекеры считали именно Бенфику. Первый тайм прошел при полном преимуществе португальского гранда, но дивидендов это "орлам" не принесло – оборона соперника справилась с давлением.

После перерыва игроки ПАОКа шокировали Бенфику забитым голом, а уже через несколько минут удвоили преимущество. Португальцы пытались спасти ситуацию, но смогли отквитать лишь один мяч перед финальным свистком.

За путевку в групповой этап Лиги чемпионов ПАОК сразится с Краснодаром. Матчи состоятся 22 и 29 сентября.

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