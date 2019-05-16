Главные новости футбола 15 мая: Шахтер – обладатель Кубка Украины, Малиновского сватают в Россию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 мая.

Кубок Украины

Шахтер выиграл Кубок Украины-2018/19, разгромив в финале первой лиги Ингулец. Забивали в основном новички – лидеры "горняков" помогли Антонио и Тете провести великолепный матч, последний даже оформил дубль. Соломон отметился роскошным премьерным голом за дончан.

Шахтер стал 13-кратным обладателем трофея – третий подряд триумф в Кубке Украины. "Оранжево-черные" сравнялись с Динамо по количеству титулов во времена независимой Украины. Паулу Фонсека поделился впечатлениями от победы над Ингульцом и заверил, что его команда постарается как можно быстрее оформить "золотой дубль".

Наши за границей

Слух дня от российских СМИ: Руслан Малиновский может перейти в Спартак. Агент хавбека сборной Украины уже отверг эту информацию. Другая звезда национальной команды Александр Зинченко попал в символическую сборную сезона АПЛ по версии популярного портала.

Наставник Андрея Лунина сообщил, что голкипер хочет остаться в Леганесе, где он очень счастлив. Параллельно с этим каталонские СМИ иронизируют над тем, что трансферная стоимость молодого вратаря Реала значительно снизилась.

Экс-звезда Карпат Марьян Швед провел первую тренировку в Селтике. Новый клуб украинского вингера радостно отрапортовал, что тот получил вызов в сборную Украины. Кроме этого, Андрей Шевченко пригласил на сбор национальной команды 11 юных малоизвестных игроков.

Европа

Лацио в драматичном матче победил Аталанту и завоевал Кубок Италии – успех римлянам под занавес встречи принесли Милинкович-Савич и Корреа.

Невиданная революция Атлетико: минимум 5 звезд основы и экс-форвард Днепра на выход – громкие трансферы на вход. Ну и, конечно, Гризманн. Антуан предал Барселону, на этот раз с Реалом – почему трансфер француза провоцирует большой скандал.

Пеп Гвардиола второй раз подряд стал лучшим тренером года в АПЛ. У Маурицио Сарри все не так хорошо – Абрамович может его уволить даже в случае победы в Лиге Европы, а главным претендентом на замену называют Фрэнка Лэмпарда.