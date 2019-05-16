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Швед провел первую тренировку в Селтике

16 мая 00:58 227 Читати українською
Швед провел первую тренировку в Селтике
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Украинский полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед начал адаптацию в новом клубе.

Марьян Швед провел свою первую тренировку в футболке шотландского гранда.

Селтик представил Шведа

По этому поводу Селтик опубликовал видеоролик, на котором экс-карпатовец выполняет упражнения вместе со своими новыми партнерами.

Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек еще до окончания сезона УПЛ покинет Львов и прибудет в Глазго.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Видеоновости Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
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