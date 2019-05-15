Швед вызван в сборную Украины

Новичок Селтика Марьян Швед вызван в лагерь сборной Украины.

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко обновил список легионеров, вызванных на июньские матчи отбора к Евро-2020.

Шевченко вызвал в сборную Украины 11 легионеров на июньские матчи – тренер рассчитывает на Ярмоленко

В обновленный шорт-лист попала фамилия вингера Селтика Марьяна Шведа, сообщает официальный сайт "кельтов".

Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек до окончания сезона УПЛ покинет Львов и прибудет в Глазго.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет в рамках отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, 7-го и 10 июня соответственно.

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