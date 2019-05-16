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Шахтер – Ингулец: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

16 мая 00:44 679 Читати українською
Шахтер – Ингулец: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от победы над Ингульцом в финале Кубка Украины (4:0).

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Прежде всего я хочу поздравить тех, кто получил награды еще до игры: Марлоса, Вернидуба и других.

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

Это был финал, и нужно принимать во внимание то, что Ингулец ранее выбил из турнира трех участников Премьер-лиги. Мы прекрасно понимали: если не подойдем ответственно и с уважением к сопернику, то можем все усложнить. В итоге провели очень серьезный, хороший матч. Знали, что забьем первый гол – и дальше будет легче. Так и произошло.

Могу только положительно отозваться о Ингульце: они молодцы, потому что дошли до финала. Мы одержали победу с убедительным счетом и могли забить еще больше. Игра стала легче благодаря действиям моих футболистов.

Думаю, команда будет мотивирована на следующий матч УПЛ. Все-таки это наша главная цель – стать чемпионами. Ребята провели великолепный сезон и понимают, что это действительно решающий момент. Мне их особо не нужно мотивировать: все настроены на то, чтобы как можно быстрее завоевать еще один титул", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" находятся в шаге от завоевания титула чемпиона Украины, опережая Динамо в турнирной таблице на 11 очков.

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