Лунин значительно подешевел – каталонские СМИ иронизируют над трансферной стоимостью игрока Реала

Голкипер Леганеса Андрей Лунин никак не может закрепиться в чемпионате Испании.

Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, потерял 35% своей трансферной стоимости, сообщает mundodeportivo.

Лунин хочет остаться в Леганесе, он очень счастлив в клубе, – Пеллегрино

20-летний голкипер был приобретен мадридцами у луганской Зари за 8,5 млн евро, сейчас авторитетный портал Transfermarkt повесил на украинца ценник в 5 млн евро.

Каталонское издание напоминает, что при переезде Андрея в лагерь "сливочных", на него возлагали большие надежды: "Такое снижение стоимости привлекает внимание, поскольку это игрок, который обещал подняться, а не наоборот". Вратаря отдали в аренду в Леганес, но там Лунин также пока не смог закрепиться, отыграв лишь 6 матчей за сезон.

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