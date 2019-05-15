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Лунин значительно подешевел – каталонские СМИ иронизируют над трансферной стоимостью игрока Реала

15 мая 18:31 395 Читати українською
Лунин значительно подешевел – каталонские СМИ иронизируют над трансферной стоимостью игрока Реала
Андрей Лунин / Фото ФК Леганес

Голкипер Леганеса Андрей Лунин никак не может закрепиться в чемпионате Испании.

Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, потерял 35% своей трансферной стоимости, сообщает mundodeportivo.

Лунин хочет остаться в Леганесе, он очень счастлив в клубе, – Пеллегрино

20-летний голкипер был приобретен мадридцами у луганской Зари за 8,5 млн евро, сейчас авторитетный портал Transfermarkt повесил на украинца ценник в 5 млн евро.

Каталонское издание напоминает, что при переезде Андрея в лагерь "сливочных", на него возлагали большие надежды: "Такое снижение стоимости привлекает внимание, поскольку это игрок, который обещал подняться, а не наоборот". Вратаря отдали в аренду в Леганес, но там Лунин также пока не смог закрепиться, отыграв лишь 6 матчей за сезон.

Лунин оказался между двух огней из-за контроверсионного выбора Зидана – украинца поддерживает президент

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид Леганес Леганес
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