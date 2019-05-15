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Абрамович может уволить Сарри даже в случае победы в Лиге Европы

15 мая 13:38 217 Читати українською
Абрамович может уволить Сарри даже в случае победы в Лиге Европы
Маурицио Сарри / Reuters

Победа Челси в еврокубке может не спасти главного тренера команды Маурицио Сарри от увольнения.

Владелец клуба Роман Абрамович еще не принял окончательного решения насчет итальянца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Победа в Лиге Европы не станет для Сарри гарантией продолжения сотрудничества с лондонцами. Руководство клуба может решиться на увольнение 60-летнего специалиста из-за его плохих отношений с фанатами, которым не нравится игра команды.

Если Челси действительно попросит Сарри на выход, то он планирует вернуться на родину. В его услугах заинтересованы Милан и Рома.

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Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Роман Абрамович
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