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Зинченко попал в альтернативную сборную сезона АПЛ по версии Whoscored

15 мая 20:25 409 Читати українською
Зинченко попал в альтернативную сборную сезона АПЛ по версии Whoscored
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото AFP

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает покорять чемпионат Англии.

Александр Зинченко попал в альтернативную символическую сборную чемпионата Англии сезона 2018/19 по версии авторитетного портала Whoscored.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Сборная составлялась по статистическим показателям игроков в течение сезона.

Напомним, Манчестер Сити второй год подряд получает титул чемпиона Англии. В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 14 матчей, в которых сумел отличиться тремя ассистами.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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