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Лэмпард заменит Сарри в Челси, – Sport Mediaset

15 мая 18:44 280 Читати українською
Лэмпард заменит Сарри в Челси, – Sport Mediaset
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Руководство лондонского Челси решило уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера и уже подыскало замену итальянскому специалисту.

Боссы "синих" желают назначить любимца фанатов Фрэнка Лэмпарда наставником команды, сообщает Sport Mediaset.

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Бывший полузащитник Челси должен заменить на Стэмфорд Бридж Маурицио Сарри, так и не привыкшего к английской Премьер-лиге, а также испортившим отношения с менеджментом клуба и болельщиками. На судьбу 60-летнего итальянца не повлияет даже то, что он финишировал третьим в чемпионате и вывел лондонцев в финал Лиги Европы.

Лэмпард в данный момент возглавляет Дерби Каунти и борется за выход в АПЛ в плей-офф Чемпионшипа. В статусе игрока англичанин провел 648 матчей за Челси (211 голов) и завоевал 3 титула чемпиона Англии и триумфовал в Лиге чемпионов 2011/12.

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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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