Шахтер – Ингулец: Соломон забил роскошный премьерный гол за донетчан

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон забитым мячом помог "горнякам" победить петровский Ингулец (4:0) в финале Кубка Украины.

Этот гол стал для израильского хавбека дебютным в оранжево-черной футболке.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Соломон вышел со скамейки запасных на 61-й минуте, заменив Виктора Коваленко. А уже три минуты спустя молодому таланту удалось отличиться мячом: Тете прорвался по правому флангу и отдал передачу в район линии штрафной, а там Соломон накрутил защитника и классно положил сферу в дальний угол ворот.

Напомним, что 19-летний хавбек перебрался в Шахтер зимой. С тех пор он уже успел провести 13 поединков во всех турнирах.