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Шахтер – Ингулец: Соломон забил роскошный премьерный гол за донетчан

15 мая 23:51 169 Читати українською
Шахтер – Ингулец: Соломон забил роскошный премьерный гол за донетчан
Манор Соломон (слева) / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон забитым мячом помог "горнякам" победить петровский Ингулец (4:0) в финале Кубка Украины.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Этот гол стал для израильского хавбека дебютным в оранжево-черной футболке.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Соломон вышел со скамейки запасных на 61-й минуте, заменив Виктора Коваленко. А уже три минуты спустя молодому таланту удалось отличиться мячом: Тете прорвался по правому флангу и отдал передачу в район линии штрафной, а там Соломон накрутил защитника и классно положил сферу в дальний угол ворот.

Напомним, что 19-летний хавбек перебрался в Шахтер зимой. С тех пор он уже успел провести 13 поединков во всех турнирах.

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