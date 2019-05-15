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Лунин хочет остаться в Леганесе, он очень счастлив в клубе, – Пеллегрино

15 мая 10:33 156 Читати українською
Лунин хочет остаться в Леганесе, он очень счастлив в клубе, – Пеллегрино
Андрей Лунин / Леганес

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино рассказал о ситуации вокруг украинского голкипера Андрея Лунина.

"Ситуация с Луниным не зависит от нас, потому что он не принадлежит нам. Клуб уже работает над этим, скоро все узнаем. Верим, что сможем его оставить в нашем клубе.

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Андрей сказал нам, что был бы очень рад вернуться в наш клуб, он очень счастлив в Леганесе. Давай подождем. Надеюсь, все у нас получится", – цитирует Пеллегрино AS.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин выступает за Леганес на правах аренды, срок которой истекает по окончании сезона. Права на футболиста принадлежат Реалу.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес Маурисио Пеллегрино Маурисио Пеллегрино
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