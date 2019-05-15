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Шахтер сравнялся с Динамо по количеству трофеев в новейшей истории Украины

15 мая 23:38 183 Читати українською
Шахтер сравнялся с Динамо по количеству трофеев в новейшей истории Украины
Шахтер – Ингулец / Фото ФК Шахтер

Победа над Ингульцом в финале Кубка Украины позволила Шахтеру сравниться с Динамо по количеству завоеванных трофеев.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Шахтер завоевал Кубок Украины сезона 2018/19, обыграв в финале Ингулец (4:0).

Этот трофей стал для "горняков" 33-м в истории после провозглашения Независимости Украины. По этому показателю донецкий клуб сравнялся с киевским Динамо. В активе Шахтера 11 побед в чемпионате Украины, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

Напомним, Динамо покинуло турнир на стадии 1/4 финала, уступив том же Шахтеру.

Также "горняки" находятся в шаге от завоевания титула чемпиона Украины, опережая "бело-синих" в турнирной таблице на 11 очков.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

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