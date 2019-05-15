Шевченко пригласил на сбор национальной команды Украины 11 молодых игроков

Сборная Украины проведет тренировочный сбор с новыми лицами.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил усилить тренировочный процесс национальной команды молодыми игроками, сообщает официальный сайт ФФУ.
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Сразу 11 представителей молодежных команд сборной Украины проведут сбор с основой.
В список приглашенных игроков вошли:
Вратари – Олег Билык (Александрия), Дани Лтайф (Олимпик)
Полевые игроки – Кирилл Прокопчук, Богдан Литвяк (оба – Александрия), Богдан Милованов (Спортинг-B Хихон, Испания), Эрик Кушнир (Дебрецен, Венгрия), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Артем Козак (Арсенал-Киев), Максим Ризье (Кошице, Словакия), Александр Назаренко, Олег Кожушко (оба – СК Днепр-1).
Напомним, сбор пройдет с 25 по 31 мая в Харькове.
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