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Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

16 мая 00:07 1504 Читати українською
Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча
Ингулец – Шахтер – видео голов и обзор матча / Фото ФК Шахтер

Шахтер разгромил Ингулец и стал обладателем Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор финала Ингулец – Шахтер.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Перволиговый клуб сумел продержаться лишь 27 минут без пропущенного мяча.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Счет во встрече открыл 19-летний нападающий "горняков" Тете, для которого этот гол стал дебютным в футболке Шахтера. Через 11 минут юный бразилец удвоил преимущество донецкого клуба.

Перед свистком на перерыв Жуниор Мораес довел счет до разгромного.

Во втором тайме Манор Соломон поставил точку в матче, также отметившись дебютным голом.

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