Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер разгромил Ингулец и стал обладателем Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор финала Ингулец – Шахтер.

Перволиговый клуб сумел продержаться лишь 27 минут без пропущенного мяча.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Счет во встрече открыл 19-летний нападающий "горняков" Тете, для которого этот гол стал дебютным в футболке Шахтера. Через 11 минут юный бразилец удвоил преимущество донецкого клуба.

Перед свистком на перерыв Жуниор Мораес довел счет до разгромного.

Во втором тайме Манор Соломон поставил точку в матче, также отметившись дебютным голом.