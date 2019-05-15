Гвардиола второй раз подряд стал лучшим тренером года в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола снова победил в номинации Тренер года английской Премьер-лиги.

Каталонец повторил свое прошлогоднее достижение. До него дважды подряд звание Тренера года в АПЛ получали только два менеджера – Жозе Моуринью и сэр Алекс Фергюсон.

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Манчестер Сити победил в чемпионате Англии в этом сезоне. "Горожане" в сверхтяжелой борьбе смогли опередить Ливерпуль на одно очко и защитить свой титул.

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Кроме Гвардиолы, на эту награду были номинированы Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон).