Шахтер – Ингулец: знаковый триумф дончан в Кубке Украины с почти "золотым дублем", классный футбол от Тете и Антонио

Шахтер обыграл Ингулец в финале Кубка Украины-2018/19. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Ингулец впервые в истории играл в решающем поединке за этот трофей, а для Шахтера нынешний финал – 9-й подряд. "Горняки" выиграли 12 Кубков Украины, а сегодня по всем прогнозам должны были легко завоевать еще один.

Шахтер решил все задачи в чемпионате – уже в следующем туре дончане могут стать чемпионами. Паулу Фонсека сконцентрировался на оформлении "золотого дубля" и выставил на игру почти оптимальный состав, оставив в запасе разве что Пятова и Степаненко.

Для Ингульца важность финала Кубка Украины переоценить сложно – команда из Петрово на финише сезона ставила в приоритет игру с Шахтером. Сенсационная победа подарила бы им путевку в еврокубки.

Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины – как это было

Со старта встречи инициативой, конечно, завладел Шахтер. "Горняки" взяли мяч под контроль и закрепились на чужой половине поля в позиционных атаках. Первый момент возник на 7-й минуте – Мораес пробил из-за пределов штрафной прямо в голкипера.

Форвард сборной Украины часто оказывался в центре внимания: открывался под передачи в разрез, замыкал прострелы с флангов. Ингулец защищался плотным блоком в центре, поэтому Шахтер активно использовал фланги. В таком футболе королем был Исмаили, который обыгрывал по несколько оппонентов за эпизод.

Шахтер поджимал, но два неоднозначных решения арбитра помогли представителю Первой лиги выдержать первые 25 минут. Сначала Евгений Арановский неправильно расценил столкновение Мораеса и Ситникова, поставив штрафной в пользу Ингульца. Потом судья простил петровцев, когда не поставил пенальти за явный фол Павлова – тот сбивал Исмаили.

Со следующей попытки бразильский фулбек все же добился своего. Исмаили слева легко убрал двух соперников и отбросил мяч на Тайсона, капитан Шахтера в касание перевел в штрафную на Тете, а тот без проблем переиграл голкипера – 1:0.

Шахтер – Ингулец – видео голов

В дальнейшем "оранжево-черные" продолжали доминировать на поле, но скоростей не увеличивали. Однако этого хватило, чтобы на 39-й минуте удвоить преимущество. Тайсон тонким своевременным пасом подключил Исмаили, тот прострелил на дальнюю штангу, где караулил Тете. Дубль 19-летнего вингера и 2:0.

Ингулец за первый тайм сподобился на несколько выпадов, однако выглядели они очень неуклюже. После каждой мелкой ошибки Шахтера подопечные Сергея Лавриненко пытались мгновенно выбегать к чужим воротам. К сожалению, в завершающей стадии футболисты терялись и не могли довести дело до акцентированного острого удара.

Зато каждый такой выход в атаку становился для Ингульца катастрофой – Шахтер в ответ быстро доставлял мяч на чужую половину и получал много пространства. Одну из контратак Тайсон завершил нехитрым ударом, с которым справился Ситников. Впрочем, вторая завершилась результативно – капитан "горняков" протащил мяч через полполя и идеально покатил на Мораеса. Жуниор забил и в знак благодарности поклонился партнеру.

Сразу после перерыва заряженный Ингулец попытался сократить отставание, нагружая штрафную Шахтера подачами. Действующий чемпион Украины без особых проблем нейтрализовал эти усилия и вновь перешел к атакам. Мораес раз накрутил полкоманды соперника и, обыгравшись с Коваленко, вышел на удар – петровцы заблокировали.

На последнюю треть поединка Паулу Фонсека выпустил Кайоде и Соломона. Манор вскоре забил 4-й гол в матче, завершив атаку эффектным ударом в дальнюю "девятку". Минутами спустя Шахтер мог отличиться в пятый раз, но арбитр ошибся в пользу соперника, зафиксировав у Антонио офсайд, которого не было.

А вот в следующем эпизоде ​​судейская бригада уже справедливо отменил гол Исмаили из-за положения вне игры. Издалека голкипера Ингульца проверил Патрик – безуспешно. Затем Нем, вышедший на замену, получил классный пас от Исмаили, однако завершил атаку ударом в штангу. Ингулец ответил неплохим ударом Щедрого в ближний угол, а также выверенным выстрелом Коваленко со штрафного – Шевченко с этими задачами справился.

До финального свистка счет не изменился – 4:0 в пользу Шахтера. Дончане выиграли Кубок Украины-2018/19 и стали 13-кратным победителем турнира. Уже на этих выходных Шахтер может оформить "золотой дубль".

Главное о матче

– Шахтер догнал Динамо по количеству трофеев во времена независимости Украины – по 33. В активе "горняков" 11 побед в чемпионате Украины, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

– Хорошие новости для команд УПЛ – 5-е место чемпионата гарантирует участие в Лиге Европы, поэтому Заря и Мариуполь могут выдохнуть с облегчением. Для Александрии ситуация еще приятнее – сегодняшнее поражение Ингульца подарит им путевку напрямую в групповой раунд Лиги Европы, если "горожане" все же возьмут бронзу.

Тете и Маркос Антонио провели хороший матч

Конечно, нужно делать поправку на класс соперника, но зимние новички Шахтера в любом случае сыграли на высоком уровне. Тете оформил дубль, забив первые голы в Украине. Тайсон и Исмаили (традиционно лучшие в составе "горняков") создали для партнера идеальные условия, однако ценно, что он сумел ими воспользоваться. Взаимопонимание Тете с командой выходит на новый уровень – благодаря опытным землякам парень постепенно оправдывает вложенные в него средства. Под занавес встречи отдал результативную передачу на Соломона.

Маркос Антонио понравился хорошей поддержкой атак из опорной зоны и роскошными передачами из глубины. Он вывел на свидание с голкипером Мораеса, когда судья ошибочно не назначил опасный штрафной на ворота Ингульца. Он выдал эффектную диагональ на Исмаили в первой голевой атаке. Он во втором тайме еще раз так закинул на левого фулбэка – тот забил, но потерял гол из-за офсайда. Видение поля и ощущение момента у Антонио прекрасные, потенциал огромен.

Ингулец очень старался "подарить эмоцию", но не сумел

Владелец провинциального клуба перед матчем говорил, что главное для него, чтобы футболисты подарили эмоцию. Он обещал даже пропорциональные призовые – больше эмоций, больше премия. Футболисты Ингульца действительно пытались принести радость боссу и болельщикам. Как только Шахтера терял мяч, они изо всех сил гнали вперед. И даже в некоторых моментах неплохо доходили до чужой штрафной в 2-3 передачи.

Впрочем, в завершающей стадии им не хватало класса. Оборона Шахтера слишком просто исправляла свои фейлы, мысля гораздо быстрее. В итоге представитель Первой лиги не сумел забить даже гол престижа – вряд ли у Александра Поворознюка и сторонников клуба в течение матча возникали какие-то положительные эмоции. Сам факт участия в финале – да, радость. Однако по игре Шахтер не почувствовал никаких проблем.