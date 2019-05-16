Головні новини футболу 15 травня: Шахтар – володар Кубка України, Маліновського сватають в Росію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 травня.

Кубок України

Шахтар виграв Кубок України-2018/19, розгромивши у фіналі першоліговий Інгулець. Забивали в основному новачки – лідери "гірників" допомогли Антоніо та Тете провести прекрасний матч, останній навіть оформив дубль. Соломон відзначився розкішним прем'єрним голом за донеччан.

Шахтар став 13-разовим володарем трофею – третій поспіль тріумф у Кубку України. "Оранжево-чорні" зрівнялися з Динамо за кількістю титулів за часів незалежної України. Паулу Фонсека поділився враженнями від перемоги над Інгульцем і запевнив, що його команда постарається якнайшвидше оформити "золотий дубль".

Наші за кордоном

Чутка дня від російських ЗМІ: Руслан Маліновський може перейти в Спартак. Агент хавбека збірної України вже заперечив цю інформацію. Інша зірка національної команди Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну сезону АПЛ за версією популярного порталу.

Наставник Андрія Луніна повідомив, що голкіпер хоче залишитись в Леганесі, де він дуже щасливий. Паралельно з цим каталонські ЗМІ іронізують над тим, що трансферна вартість молодого воротаря Реала значно знизилася.

Екс-зірка Карпат Мар'ян Швед провів перше тренування у Селтіку. Новий клуб українського вінгера радісно відрапортував, що той отримав виклик до збірної України. Окрім цього, Андрій Шевченко запросив на збір національної команди 11 юних маловідомих гравців.

Європа

Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії – успіх римлянам під завісу зустрічі принесли Мілінковіч-Савіч і Корреа.

Небачена революція Атлетіко: мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід. Ну і, звичайно, Грізманн. Антуан зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал.

Пеп Гвардіола вдруге поспіль став найкращим тренером року в АПЛ. У Мауріціо Саррі все не так добре – Абрамович може його звільнити навіть у випадку перемоги в Лізі Європи, а головним претендентом на заміну називають Френка Лемпарда.