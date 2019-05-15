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Малиновский в Спартаке: российские СМИ "отправляли" украинца в московский клуб – агент игрока опроверг слухи

15 мая 21:06 435 Читати українською
Малиновский в Спартаке: российские СМИ "отправляли" украинца в московский клуб – агент игрока опроверг слухи
Руслан Малиновский / Фото ФФУ

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский не будет переезжать в чемпионат России.

Руслан Малиновский с большой долей вероятности оденет футболку московского Спартака, сообщало ранее российское издание championat.

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Сергей Серебренников, агент одного из лидеров сборной Украины, сразу прокомментировал слухи.

"Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о Спартаке – это неправда.

Руслан Малиновский – игрок Генка. Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи", – цитирует агента tribuna.

Напомним, Малиновский защищает цвета Генка с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Бельгии Руслан провел 36 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 10-ю ассистами.

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