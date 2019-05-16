Лацио в драматичном матче победил Аталанту и завоевал Кубок Италии

В финале Кубка Италии Аталанта на последних минутах уступила Лацио. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В Риме на Стадио Олимпико в финале Кубка Италии сошлись бергамская Аталанта и римский Лацио. Для "орлов" выигрыш Кубка – последний шанс спасти неудачный сезон, ведь даже две победы в последних матчах не гарантируют им места в Лиге Европы. Более того, неудача в этом матче могла лишить Симоне Индзаги работы.

"Боги" стали настоящим открытием и украшением нынешнего сезона. Аталанта за два тура до окончания чемпионата занимает четвертое место и отстает от Интера всего на одно очко. Поэтому бергамцы имели все шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов. Кстати, Аталанта 57 лет не выигрывала Кубок Италии и 23 года не участвовала в финале этого турнира. Бесспорно этот матч обещал стать одним из самых интересных финалов Кубка Италии в XXI веке.

С первых минут матча инициативой завладели футболисты из Бергамо, однако римляне после такого напора быстро пришли в себя и оттеснили соперника к центру ворот. Обе команды в течение первого тайма создали несколько неплохих моментов, однако наиболее реальный шанс открыть счет имел Мартен де Рон, когда после его удара мяч попал в штангу ворот. Первая 45-минутка запомнилась напряжением и огромной борьбой на каждом участке поля, доказательством чему стали четыре желтые карточки, показанные арбитром.

Второй тайм фактически стал отражением первого: ожесточенная бескомпромиссная борьба, неуступчивость, опасные моменты, которым не хватало точного завершающего удара.

На 77-й минуте Алехандро Гомес упустил прекрасную возможность вывести Аталанту вперед – мяч после его удара попал в левую штангу.

Через пять минут Сергей Милинкович-Савич, который за несколько минут до этого появился на поле, после подачи с углового головой переправил мяч в ворота. А на последней минуте матча Карлос Хоакин Корреа, пройдя пол поля, забил великолепный гол и установил окончательный счет в матче 0:2.

Лацио – обладатель Кубка Италии 2018/19.