Ювентус – Атлетико: туринцы заработали рекордную в своей истории сумму на продаже билетов

Ювентус заработал 5,5 млн евро на продаже билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Ювентус заработал рекордную в своей истории сумму на продаже билетов на футбольный матч, сообщает официальный сайт "бьянконери".

Ювентус – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча

"Старая синьора" заработала на продаже пропусков на матч против мадридского Атлетико 5,5 млн евро. Таким образом, клуб обновил свой рекорд, установленный ранее в этом же сезоне, когда на матче с Манчестер Юнайтед заработали 5 млн евро. В этом поединке ультрас туринцев прервали свой бойкот из-за завышения цен.

Юве победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов