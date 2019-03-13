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Ювентус – Атлетико: туринцы заработали рекордную в своей истории сумму на продаже билетов

14:38 105 Читати українською
Ювентус – Атлетико: туринцы заработали рекордную в своей истории сумму на продаже билетов
Ювентус / ФК Ювентус

Ювентус заработал 5,5 млн евро на продаже билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Ювентус заработал рекордную в своей истории сумму на продаже билетов на футбольный матч, сообщает официальный сайт "бьянконери".

Ювентус – Атлетико – 3:0 – видео голов и обзор матча

"Старая синьора" заработала на продаже пропусков на матч против мадридского Атлетико 5,5 млн евро. Таким образом, клуб обновил свой рекорд, установленный ранее в этом же сезоне, когда на матче с Манчестер Юнайтед заработали 5 млн евро. В этом поединке ультрас туринцев прервали свой бойкот из-за завышения цен.

Юве победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Рекорды
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