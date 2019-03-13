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Роналду принес Реалу 600 тысяч евро, выбив Атлетико из Лиги чемпионов

18:56 83 Читати українською
Роналду принес Реалу 600 тысяч евро, выбив Атлетико из Лиги чемпионов
Криштиану Роналду

Реал обогатился на 600 тысяч евро из-за вылета Атлетико из еврокубков.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Каждая страна, которая представлена ​​в Лиге чемпионов получает некоторую сумму денег, которая делится среди команд-участников самого престижного европейского турнира этой страны.

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Сумма, которую получит клуб, зависит от места, которое заняла команда в прошлогоднем розыгрыше чемпионата, и от того, насколько далеко зайдет в розыгрыше Лиги чемпионов.

Следовательно, из-за того, что Атлетико неожиданно вылетел от Ювентуса в 1/8 финала Лиги чемпионов, деньги среди испанских команд перераспределились, а Реал получил на 600 тысяч евро больше, чем планировал.

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Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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