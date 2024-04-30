"Вопрос в том, что решение должен принять сам Миколенко. В 2006 году такая же история была у Шевченко. Перед чемпионатом мира он очень хотел играть, но травмировался в матче последнего тура, в котором не должен был играть.

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Было два варианта. Первый – это традиционная медицина без хирургического вмешательства, восстановление быстрое и шансы успеть к чемпионату мира. Или операция и долгое восстановление, но ты полноценно готовишься к следующему сезону. Шевченко выбрал первый вариант: быстро восстановился, отыграл чемпионат мира и перешел в Челси. И тогда у него был такой очень "скомканный" сезон.

Традиционное лечение через некоторое время все равно эту проблему обнаружит, потому что это залечивание травмы. Когда тебе уже за 30 – ты можешь рискнуть и пойти на такую историю, потому что большая часть карьеры уже позади. А Миколенко молодой футболист.

Я думаю, что ему сейчас нужно будет принять решение: залечить травму и подготовиться к Евро или оперироваться уже после чемпионата Европы, но тогда ты пропускаешь почти полгода. Это очень сложная история", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в матче 29-го тура АПЛ Миколенко в конце первого тайма неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. Украинец разорвал связку голеностопа – его восстановление продлится около 6 недель.

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