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Бавария – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

00:25 804 Читати українською
Бавария – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Баварию в матче 1/8 Лиги чемпионов (3: 1). Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Ливерпуль.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

Ливерпуль первый открыл счет, на 26 минуте игры Садио Мане переиграл Мануэля Нойера, который вышел далеко из собственных ворот и сделал счет 1:0 в пользу Ливерпуля.

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На тридцать девятой минуте после прострела Гнабри мяч в собственные ворота срезал Жоэль Матип, сделав счет 1:1. После этого Ливерпуль забил еще дважды, голом отличился ван Дейк, а Мане записал на свой счет дубль.

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В связи с этим в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двух матчей проходит Ливерпуль.

Видео первого тайма:

Видео второго тайма:

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