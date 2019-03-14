Бавария – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Баварию в матче 1/8 Лиги чемпионов (3: 1). Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Ливерпуль.

Ливерпуль первый открыл счет, на 26 минуте игры Садио Мане переиграл Мануэля Нойера, который вышел далеко из собственных ворот и сделал счет 1:0 в пользу Ливерпуля.

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На тридцать девятой минуте после прострела Гнабри мяч в собственные ворота срезал Жоэль Матип, сделав счет 1:1. После этого Ливерпуль забил еще дважды, голом отличился ван Дейк, а Мане записал на свой счет дубль.

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В связи с этим в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двух матчей проходит Ливерпуль.

Видео первого тайма:

Видео второго тайма: