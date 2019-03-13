Виллиан: Надеюсь забить Динамо снова

Бразильский полузащитник Челси Виллиан надеется снова отличились в воротах Динамо и помочь Челси пройти как можно дальше в Лиге Европы.

"Состояние газона? Поле действительно в не очень хорошем состоянии, и оно одинаково для обеих команд. Нам нужно делать свою работу и побеждать. Не всегда удается избегать травм, особенно на таких газонах, и надеюсь, что завтра все будет хорошо.

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У Динамо хорошие игроки и хорошая команда. И если будет недооценка, если мы не сыграем со 100%-ной концентрацией, то можем иметь проблемы. В еврокубках много камбэков? Надеюсь, что это будет не наша история. И я понимаю, что завтрашняя игра будет отличаться от первой.

Мои голы в ворота Динамо за Челси? Это моя работа – забивать голы. Действительно, они были очень похожи. Надеюсь забить завтра еще один и помочь моей команде выиграть.

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Надеюсь, что Азар останется с нами. И в футболе ты никогда не знаешь, что произойдет. Эден – фантастический игрок, один из лучших в мире. Более того, он мой друг, и один из лучших – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции в среду в Киеве.